الدفاع تعلن إصابة 4 من طلبة الكلية العسكرية الثالثة في السليمانية بسبب انفجار مقذوف

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 من طلبة الكلية العسكرية الثالثة في السليمانية؛ بانفجار مقذوف حربي.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "أثناء تنفيذ إحدى فعاليات الرمي المقررة ضمن المنهاج التدريبي للكلية العسكرية الثالثة في قره جولان / السليمانية لطلاب الدورة (٨٩)، وقع حادث انفجار مقذوف حربي، أسفر عن إصابة (٤) من طلاب الكلية".

وأشار البيان، الى انه "جرى نقل المصابين فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تماثل ثلاثة منهم للشفاء بعد تقديم الإسعافات الطبية، فيما استشهد الطالب الرابع متأثراً بجراحه البليغة، وسيتم إخلاؤه جواً إلى بغداد".

وأضافت الوزارة، ان "وزارة الدفاع فتحت تحقيقاً عاجلاً للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره مستقبلاً، ومحاسبة المقصرين".