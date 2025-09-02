رفع دعوى قضائية ضد "عداي الغريري" لاساءته للشهداء واثارة النعرات الطائفية

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025)، عن رفع دعوى قضائية ضد رجل الدين "عداي الغريري" بتهمة الإساءة للشهداء واثارة النعرات الطائفية.

وبحسب بلاغ من المؤسسة فأن المشكو منه (عداي الغريري) قام بالظهور على قناة فضائية، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تجاوز فيه واساء لشهداء العراق، وبث التفرقة بين شهداء احدى الطوائف العراقية وشهداء الحشد الشعبي المقدس وشهداء الجيش العراقي الباسل، واثارة النعرات الطائفية".