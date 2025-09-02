النائب مختار الموسوي يكشف عن الجهة التي سحبت قانون الحشد من قبة البرلمان

كشف النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (2 ايلول 2025)، عن الجهة التي سحبت مشروع قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة حرمت مؤسسة أمنية رسمية من حق تشريعي طال انتظاره.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “رئيس هيئة الحشد الشعبي هو من قام بسحب القانون من داخل مجلس النواب، من دون أن يعلن بشكل رسمي أو مباشر الأسباب الموجبة لذلك القرار”، مبيناً أن “من صلاحيات رئيس الهيئة اتخاذ مثل هذه الخطوة، غير أن التوقيت وظروف السحب أثارت الكثير من التساؤلات”.

وأضاف أن “ضيق الوقت مع اقتراب انتهاء عمر الدورة التشريعية يجعل تمرير القانون في غاية الصعوبة، وقد يتم ترحيله إلى الدورة المقبلة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “ضغوطاً خارجية واضحة ومعلنة تُمارس لمنع تمرير القانون، رغم أنه يتعلق بمؤسسة أمنية رسمية لعبت دوراً محورياً في معارك التحرير وتعزيز استقرار المحافظات المحررة”.

قانون الحشد الشعبي الذي يعد من أبرز الملفات الخلافية تحت قبة البرلمان منذ سنوات، يهدف إلى تنظيم أوضاع مقاتلي الحشد وضمان حقوقهم المالية والقانونية أسوة ببقية الأجهزة الأمنية الرسمية.

ورغم إقرار الإطار العام لهيئة الحشد منذ عام 2016 واعتبارها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، إلا أن مسألة تشريع قانون تفصيلي يحدد المخصصات والصلاحيات لا تزال عالقة، وسط سجالات سياسية وضغوط داخلية وخارجية.