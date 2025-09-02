الأخبار

بالوثائق.. الهيئة التمييزية القضائية تصادق على استبعاد حيدر الملا من الانتخابات


صادقت الهيئة التمييزية القضائية على استبعاد حيدر الملا من الانتخابات.

وجاء في نص القرار، انه "بعد التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه والمتضمن استبعاد المرشح ( حيدر نوري صادق الملا) من الترشح لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ۲۰۲٥ تبين بأنه لما استند اليه من أسباب موافق للأصول واحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات التي أجرتها المفوضية بان الطاعن تحدث علناً من خلال لقاءات تلفزيونية بلغة الكراهية ضد معتقدات العراقيين الدينية برفضه اعيادهم الدينية المنصوص عليها في القانون ومقارنتها بأحداث تاريخية بطريقة استفزازية لشريحة كبيرة من العراقيين وبشكل يثير النعرات الطائفية خلافاً لنص المادة (١٤) من نظام الحملات الانتخابية رقم ٤ لسنة ۲۰۲٥

كما ان تلك اللقاءات تضمنت الإساءة الى مهنة المحاماة في الدولة العراقية عندما وصف (روب المحاماة) الذي يرتديه المحامي اثناء مزاولة عمله امام المحاكم بصفات لا تليق بشرف المهنة وقدسيتها وتقلل من كرامة المحامي فضلاً عن ان الطاعن سبق أن تم استبعاده من المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ۲۰۲۱ بموجب قرار مجلس المفوضين المرقم ( ١٤ ) للمحضر الاستثنائي (٥٧) المؤرخ في ۲۰۱۱/۱۰/۱ و المصدق بقرار هذه الهيئة المرقم ٢٤٦ / الهيئة القضائية للانتخابات / ۲۰۲۱ اخلاله بحسن السيرة والسلوك ونشره عبارات نابية واشادته بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والتهجم على النظام السياسي في العراق وان قرارات هذه الهيئة باتة عملاً بالمادة (١٩ ثالثاً ) من قانون المفوضية رقم ۳۱ لسنة ۲۰۱۹ وبذلك يثبت بموجب قرار قضائي بات صادر من الهيئة المختصة".

 

 

 

