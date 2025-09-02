مجلس القضاء: إطلاق سراح (33536) شخصاً بموجب العفو العام

أعلن مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح (33536) شخصاً بموجب العفو العام، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل بلغ (33536) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (136817) شخصاً".

كما أضاف أن "مجموع المبالغ المستردة بلغ (37.144.340.499) ديناراً، فيما بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34.347.254.44) دولاراً".