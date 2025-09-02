فريق التواصل الحكومي: خطة لإنشاء 100 مدرسة للأيتام

أعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن وجود 33 مدرسة متخصصة بالأيتام ضمن خطة لبناء 100 مدرسة في عموم العراق، فيما أشار إلى أن هذه المدارس تتضمن امتيازات، منها النقل والمصرف المالي والرعاية النفسية، حيث ذكر رئيس الفريق، عمار منعم للوكالة الرسمية، إنه "ضمن مبادرة مدارس الفرح الأساسية للأيتام، لدينا حالياً 33 مدرسة متخصصة بالأيتام، تشمل المراحل الابتدائية والمتوسطة في بغداد والمحافظات".

وأضاف، أن "الهدف المعلن هو إنشاء 100 مدرسة في المرحلة الأولى"، مبيناً أن "هذه المدارس توفر مجموعة من الامتيازات، منها النقل، والمصرف المالي، والطعام، والرعاية النفسية".

وبخصوص مشروع توزيع المكائن، أوضح منعم أن "مشروع توزيع مكائن الخياطة بين 1000 امرأة قد انطلق في بغداد، حيث لا يقتصر المشروع على منح المكائن فقط، بل يتضمن تدريب عدد من النساء". وتابع، "كخطوة أولى، تم تدريب 100 متدربة ضمن نشاطات فريق التواصل في حملة (بين أهلنا)، حيث تم تدريبهن بشكل احترافي، ومنحن مكائن خياطة"، مبينّا أن "الفريق سيتابع إيجاد فرص عمل مناسبة لهن، من خلال مجموعة تستهدف الوزارات والجهات غير الحكومية، بهدف توفير فرص عمل للمستفيدات".

وأضاف، أن "فريق التواصل الحكومي يتجاوز البيروقراطية، ولذلك هناك إنجاز سريع في جميع المشاريع التي ينفذها".