وزارة الزراعة: دعم حكومي لبحيرات الأسماك المغلقة

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن دعم حكومي لبحيرات الأسماك المغلقة، فيما أشارت إلى تقديم قروض ميسرة تتيح استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل أحواض النظام المغلق، حيث ذكر وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية، إن "الوزارة قامت بدعم وتشجيع إنشاء النظام المغلق في تربية الأسماك بديلاً عن البحيرات الطينية"، مبينا ان "ذلك يعد أحد الأنظمة الحديثة والمكثفة لتربية الأسماك، ويعتمد على إعادة تدوير ومعالجة المياه المستخدمة لتقليل استهلاك المياه، مما سيحقق الاستدامة، ويسمح بزيادة كثافة الأسماك في مساحات صغيرة، كما أنها مشاريع صديقة للبيئة".

وأضاف الجبوري، أن "اعتماد هذا النظام جاء نتيجة للشح المائية التي يعاني منها القطاع الزراعي والعراق بصورة عامة، كما يعد أحد الحلول لتنمية الثروة السمكية في العراق والحفاظ على الإنتاج السمكي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية"،

وتابع، أن "أحد العوامل المهمة في هذا النظام هو القدرة على التحكم الكامل بالظروف الحيوية لتربية الأسماك في الأحواض، بما في ذلك درجة الحرارة والمتغيرات البيئية الأخرى"، مشيراً إلى أن "تطبيق هذا النظام يتطلب توفر طاقة كهربائية مستمرة وخبرات فنية متخصصة".

فيما بيّن، أن "هناك مبادرة لدعم وتطوير وإنشاء النظام المغلق لمربي الأسماك، من خلال تقديم قروض ميسرة من المصرف الزراعي التعاوني، فضلاً عن قروض ضمن مبادرة البنك المركزي، تتيح استخدام الطاقة الشمسية، لتشغيل أحواض النظام المغلق"، لافتاً إلى أن "ذلك سيسهم بتوفير مشروع إنتاجي مستدام بالاعتماد على الطاقة النظيفة وأيضا يرشّد من استخدام المياه".