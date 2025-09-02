المحكمة الجنائية المركزية: السجن عشر سنوات بحق مدان ضبط بحوزته اختام مزورة

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية،اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان ضبط بحوزته مجموعة أختام مزورة، حيث ذكر مجلس القضاء، في بيان، أن "المدان ضبط بحوزته أختام مزورة منسوبة إلى مديرية المرور العامة، ودوائر كتاب العدول، فضلاً عن لوحة عجلة وجهاز لابتوب، مع نماذج هويات فارغة، وأسلحة".

وأضاف، أن " الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه".