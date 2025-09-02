وزارة الداخلية: إصدار 53 بطاقة وطنية موحدة للأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 53 بطاقة وطنية موحدة للأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية، حيث ذكر مدير عام دائرة إصلاح الأحداث بوزارة العدل، محمد راضي بحر للوكالة الرسمية، "استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى كافة مؤسسات الدولة بوجوب تقديم التسهيلات إلى دائرة الإصلاح التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة تأهيل ودمج الأحداث المودعين لديها، باشرت دائرتنا وبالتنسيق مع وزارة الداخلية - مديرية الأحوال المدنية، بالانتقال ميدانياً من قبل كادر مديرية الأحوال المدنية إلى مدرسة تأهيل الفتيان لغرض إصدار البطاقات الوطنية للفتيان المودعين لدينا من الذين لا يمتلكون المستمسكات".

كما أضاف أنه "تم إصدار 53 بطاقة وطنية موحدة للأحداث، وهذه خطوة أولى بعدها سيتم الانتقال إلى جميع المدارس الموجودة لدينا في بغداد والمحافظات لغرض إصدار البطاقات الوطنية للذين لا يمتلكونها"، موجهاً شكره إلى "وزارة الداخلية والأحوال المدنية لتعاونهم معنا في هذا الجانب ".