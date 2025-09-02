الأخبار

وزارة الداخلية: إصدار 53 بطاقة وطنية موحدة للأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية


 

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 53 بطاقة وطنية موحدة للأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية، حيث ذكر مدير عام دائرة إصلاح الأحداث بوزارة العدل، محمد راضي بحر للوكالة الرسمية، "استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى كافة مؤسسات الدولة بوجوب تقديم التسهيلات إلى دائرة الإصلاح التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة تأهيل ودمج الأحداث المودعين لديها، باشرت دائرتنا وبالتنسيق مع وزارة الداخلية - مديرية الأحوال المدنية، بالانتقال ميدانياً من قبل كادر مديرية الأحوال المدنية إلى مدرسة تأهيل الفتيان لغرض إصدار البطاقات الوطنية للفتيان المودعين لدينا من الذين لا يمتلكون المستمسكات".

كما أضاف أنه "تم إصدار 53 بطاقة وطنية موحدة للأحداث، وهذه خطوة أولى بعدها سيتم الانتقال إلى جميع المدارس الموجودة لدينا في بغداد والمحافظات لغرض إصدار البطاقات الوطنية للذين لا يمتلكونها"، موجهاً شكره إلى "وزارة الداخلية والأحوال المدنية لتعاونهم معنا في هذا الجانب ".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
