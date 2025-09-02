وزارة التربية: استحداث اقسام وحدات الصحة في المدارس

أعلنت وزارة التربية، عن قرب تعاقدها مع خريجي المهن الطبية وكليات التمريض لإشغال وحدات الصحة المدرسية المستحدثة بالمدارس الحكومية والأهلية مطلع العام الدراسي الجديد، والهادفة لتوفير الدعم الطبي والنفسي للطلبة والتلاميذ، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد للوكالة الرسمية، أن "وزارته تسعى لتعزيز الجانب الصحي والنفسي للطلبة والتلاميذ من خلال استحداث وحدات صحية بالمدارس"، مؤكداً "قرب تعاقدها مع خريجي المجموعة الطبية وكليات التمريض لرفد هذه الوحدات بالملاكات الطبية التي سينطلق عملها مع بدء العام الدراسي (2025 - 2026)".

كما أضاف أن "شرط التعاقد مع هذه الشريحة سيكون مع غير المعينين منهم لدعم خريجي المجموعة الطبية وكليات التمريض"، مشيراً إلى "إيلاء وزارته للجانبين الصحي والنفسي الخاص بالتلاميذ والطلبة للمراحل الدراسية كافة".

فيما أكد "إعدادها استراتيجية خاصة بالصحة المدرسية والتنسيق مع وزارة الصحة"، لافتا الى ان "مهام الوحدات الصحية في المدارس، ستتضمن إقامة برامج وحملات توعية خاصة بالدعم الصحي والنفسي للطلبة والتلاميذ وبدعم من المنسق الصحي في المستوصفات القريبة من المدارس، كاشفاً في السياق ذاته، عن التنسيق مع وزارة تربية الإقليم، لتطوير الواقع البيئي والصحي".