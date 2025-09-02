هزة أرضية تضرب حلبجة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.0 درجات في محافظة حلبجة بإقليم كردستان، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "مراصدنا الزلزالية سجلت هزة أرضية في محافظة حلبجة بإقليم كردستان، تبعد 30 كم شرق مدينة كفري".

كما أضاف البيان، أن "قوة الهزة بلغت 4.0 درجات، وقد شعر بها المواطنون القاطنون في المناطق القريبة من مركز الهزة". فيما دعا البيان المواطنين، إلى "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات، والالتزام بالإرشادات الزلزالية".