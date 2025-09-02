حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح متغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية، وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية" ،مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: الأنبار ودهوك وكركوك والسليمانية 40، أربيل 39 ، بغداد ونينوى42 ، صلاح الدين وديالى 41، كربلاء المقدسة وبابل وواسط والديوانية 43، النجف الأشرف وذي قار والمثنى 44، وميسان والبصرة 45".

وأضاف البيان ، أن " الخميس القادم سيكون الطقس صحواً ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

فيما لفت إلى، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

كما أوضح، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد ".