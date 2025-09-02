الأخبار

مجلس القضاء: الحبس الشديد بحق مدان روج لأفكار حزب البعث المحظور


 

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس الشديد بحق مدان روّج لأفكار حزب البعث المحظور، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج لأفكار حزب البعث المحظور".

وأضاف، أن "الحكم صدر بحق المدان استناداً لأحكام المادة 8 / ثانياً من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".

