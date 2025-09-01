وزير الداخلية يعلن اعتقال أكثر من 300 مطلوب خلال يومين

أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، (1 أيلول 2025)، عن اعتقال أكثر من 300 مطلوب في محافظة ميسان.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية فان الشمري "ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم جميع القيادات العسكرية والأمنية والاستخبارية العاملة في محافظة ميسان، لمتابعة الواقع الأمني ميدانياً واتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز الاستقرار".

وأكد، أن "تواجده منذ ثلاثة أيام في المحافظة أتاح له الإطلاع عن قرب على جهود القوات الأمنية، مشيداً بالدعم الكبير من أهالي ميسان الذين يطالبون بفرض هيبة القانون وإنهاء مظاهر الفوضى".

ووجّه الشمري "بتغيير الخطة الأمنية الخاصة بالمحافظة بشكل شامل وبما يضمن معالجة مكامن الخلل وتعزيز مواطن القوة".

وشدد، على "ضرورة إعادة تقييم أداء الضباط والمنتسبين، وتكثيف المتابعة الميدانية والاستخبارية، وتوزيع الموارد البشرية بالشكل الأمثل، إضافة إلى تفعيل دور الشرطة المجتمعية وترسيخ مبدأ الأمن المناطقي بما يحقق طموحات المواطنين".

وأعلن وزير الداخلية، أن "الحملات الأمنية المكثفة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن القبض على أكثر من (300) متهم ومطلوب،" مؤكداً، أن "هذه العمليات مستمرة لحين بسط الأمن والاستقرار بشكل كامل في عموم المحافظة" داعيا "جميع المطلوبين للقضاء إلى تسليم أنفسهم طوعاً، محذراً من أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، ولن يتمكن أي متهم من الإفلات من العدالة".