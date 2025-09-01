المخابرات تُسقط شبكة دولية لتمويل داعش وتهريب إرهابييه عبر إفريقيا

أعلن جهاز المخابرات الوطني ، اليوم الإثنين (1 أيلول 2025)، عن تمكنه من إسقاط شبكة دولية مسؤولة عن تمويل تنظيم داعش الإرهابي وتهريب عناصره عبر عدد من دول غرب إفريقيا.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز ، أن "العملية نفذت بجهد استثنائي نوعي عابر للحدود وبإشراف مجلس القضاء الأعلى، وأسفرت عن اعتقال شبكة رئيسية لتمويل داعش ومسؤولة عن نقل الإرهابيين بين عدد من بلدان العالم لصالح التنظيم".

وأشار البيان إلى أن "هذه العملية تأتي استكمالاً لعملية نوعية نفذها جهاز المخابرات الوطني عام 2023 في محافظة كركوك استهدفت إحدى الشبكات التابعة للتنظيم والمسؤولة عن تمويل خلاياه".

وأضاف البيان أن "العملية تمت بعد رصد تحركات وخطوط تواصل بين هذه الشبكة وشبكات أخرى داخل العراق وخارجه، بهدف دعم الهيكل المالي لداعش والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف دولاً أوروبية ومصالح العراق في الخارج".