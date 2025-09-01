رئيس الوزراء: الإرهاب لن يستطيع اقتلاع جذور التنوع في العراق

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الاثنين ، ان الإرهاب لن يستطيع اقتلاع جذور التنوع في العراق ، فيما اشار الى ان العراق الجديد يعتمد التنوع بوصفه درعاً حامياً لوحدته.

وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح كنيسة الطاهرة الكبرى للسريان الكاثوليك في مدينة الموصل التي أعيد إعمارها بعد تدميرها من قبل عصابات داعش الإرهابية ، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) ، ” نلتقي هنا في بيت من بيوت الله أراد له الظلاميون الدواعش أن ينطفئ ” ، مبينا ان ” كنيسة الطاهرة الكبرى تعد من أبرز معالم الوجود المسيحي العراقي الأصيل وقد نهضت من تحت الركام “.

وأضاف ” منذ اليوم باتت هذه الكنيسة حية على إعادة الحياة ” ، لافتا إلى أنه ” حينما تتواجد الحكومة بوزرائها ومحافظيها والنواب والسلك الدبلوماسي فهي رسالة واضحة على احترام الدولة لهذا المكون الأصيل “.

وجدد رئيس الوزراء ” التقدير للجهود التي بذلت في المساهمة بإعادة الإعمار ” ، لافتا الى ان ” الإرهاب لن يستطيع ان يقتلع جذور التنوع في العراق “.

وذكر ان ” العراق الجديد يعتمد التنوع بوصفه درعاً حامياً لوحدته ” ، لافتا الى ان ” قوة التنوع هي الدرع الحصين لأمن العراق واستقراره “.