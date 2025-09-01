السوداني يفتتح كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان وسط مدينة الموصل

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (1 أيلول 2025)، كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان وسط مدينة الموصل بعد إعادة إعمارها ضمن مبادرة إحياء روح الموصل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "السوداني افتتح اليوم الاثنين كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان وسط مدينة الموصل بعد إعادة إعمارها ضمن مبادرة إحياء روح الموصل".

وفي وقت سابق اليوم، افتتح السوداني الجامع النوري والمئذنة الحدباء وسط مدينة الموصل بعد إعادة إعمارها".

ووصل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى لافتتاح عدد من المشاريع الدينية.