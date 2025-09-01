المفوضية تنشر تحديثاً جديداً لعدد من مرشحي الانتخابات

نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين (1 أيلول 2025)، تحديثاً جديداً لأسماء عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أبقت على ترشيح البعض واستبعدت آخرين.

وبحسب وثيقة ، صادقت المفوضية على الإبقاء على ترشيح 27 مرشحاً للانتخابات لعدم مخالفتهم أحكام قانون الانتخابات.

كما استبعدت أسماء 13 مرشحاً لعدم توافر حسن السيرة والسلوك المنصوص عليها في المادة (7/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب.