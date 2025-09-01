الأخبار

حالة الطقس: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المناطق الجبلية من المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهاراً إلى حوالي 30 كم/س في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى مُسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجة الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (4-6)كم".

وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: الأنبار 40، بغداد ودهوك وصلاح الدين 41، السليمانية ونينوى وكركوك وديالى وكربلاء المقدسة وبابل 42، أربيل وواسط 43، النجف الأشرف والديوانية وذي قار والمثنى 44، وميسان والبصرة 45".

كما أضاف، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المناطق الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية من البلاد".

فيما لفت إلى، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

كذلك أوضح، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، والرياح متغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية (5-10) كم/س، وتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية، تنشط في منتصف النهار إلى 30 كم/س مُسببة تصاعد غبار خفيف فيهما، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، مدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (4-6)كم".

حالة الطقس: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة
