مديرية المرور تنشر لافتات تحذيرية أمام المدارس مع قرب انطلاق العام الدراسي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن نشر لافتات تحذيرية أمام المدارس لحماية الطلاب مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث ذكر بيان للمديرية، أن "المديرية مستمرة في جهودها مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد من خلال نشر لافتات تحذيرية أمام المدارس، وذلك لضمان سلامة الطلاب وحمايتهم أثناء عبورهم الطريق".

وأضاف، أن "هذه الحملة تهدف إلى توعية السائقين بضرورة الانتباه والالتزام بالسرعة المحددة في المناطق السكنية وقرب المدارس، بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح الطلبة".

وتابع أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للمرور العامة للحد من الحوادث المرورية، لاسيما تلك التي قد يتعرض لها الأطفال في أوقات الذهاب".