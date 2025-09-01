وزير الموارد المائية: انخفاض مناسيب بحر النجف ظاهرة طبيعية بسبب قلة الأمطار والسيول

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الاثنين، أن انخفاض مناسيب المياه في بحر النجف يعد ظاهرة طبيعية تعود إلى قلة تساقط الأمطار وعدم ورود السيول، فقد ذكر الوزير في بيان، إن "انخفاض مناسيب المياه في بحر النجف يعد ظاهرة طبيعية تعود إلى قلة تساقط الأمطار وعدم ورود السيول"، مشيرا الى ان "أسباب هذا الانخفاض ترتبط أيضاً بعدم وجود فائض من مياه الري والبزل، إضافة إلى غلق الآبار المتدفقة ذاتيا والسيطرة عليها للحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال استقبال الوزير لمحافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، حيث جرى بحث الخطة الشتوية والواقع الإروائي في المحافظة".

كما اكد الوزير، بحسب البيان، "رفض الوزارة منح بحر النجف كفرصة استثمارية لأي غرض غير زراعي"، لافتاً إلى أن "البحر هو منخفض طبيعي يعتمد امتلاؤه على الأمطار والسيول".

وتابع، أن "وزارة الموارد المائية اتخذت عدة إجراءات لضمان التوزيع العادل للمياه بما يتناسب مع الحدود الدنيا المطلوبة لتأمين الجريان البيئي لنهري دجلة والفرات، فضلاً عن إيصال المياه الى محطات الإسالة كونها من ضمن أولويات عمل الوزارة"، داعياً الحكومات والإدارات المحلية في المحافظات والاقضية والنواحي والمزارعين الى "ضرورة التعاون مع ملاكات الوزارة لتجاوز الأزمات".