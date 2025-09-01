محكمة جنايات الرصافة: السجن 10سنوات لمدانة عن جريمة الاتجار بالبشر

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانة عن جريمة الاتجار بالبشر، أذ ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانة عن جريمة الاتجار بالبشر".

فيما أشار الى أن "المدانة ألقي القبض عليها بعدما ضبطت بحوزتها طفلة داخل منزلها في إحدى مناطق العاصمة بغداد كانت تروم بالاتجار بها بعدما أقدمت على شرائها بمبلغ تسعة ملايين دينار".

وتابع: "صدر الحكم بحقها وفقاً لأحكام المادة 6 / أولاً وثانياً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 2 من قانون العقوبات".