وزير الداخلية يبحث مع رئيس استئناف ميسان سرعة تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المجرمين

بحث وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، مع رئيس محكمة استئناف ميسان، القاضي محمد حيدر حسين، سرعة تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المجرمين، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، زار اليوم مع الوفد المرافق له، محكمة استئناف ميسان والتقى رئيسها القاضي محمد حيدر حسين بحضور المدعي العام وعدد من قضاة التحقيق".

وأضاف "جرى خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مناقشة سرعة تنفيذ أوامر القبض القضائية وملاحقة المجرمين وتجار المخدرات ووضع المعالجات الفورية لعدد من القضايا التي تتعلق بالجانب الأمني".

كما أشاد وزير الداخلية "بالدعم والمساندة من قبل رئيس الاستئناف لعمل الأجهزة الأمنية في ميسان".

بالمقابل، أكد رئيس محكمة الاستئناف أن "القضاة في محافظة ميسان يعملون بشكل متواصل من أجل أمن المحافظة ومساندة عمل الأجهزة الأمنية فيها".