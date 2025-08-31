وزيرة الاتصالات: تعيين مئات الخريجين لإدارة مشروع الشركة الوطنية للهاتف النقال

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأحد (31 آب 2025)، أنه سيتم تعيين المئات من الشباب الخريجين من مختلف الاختصاصات لإدارة مشروع الشركة الوطنية للهاتف النقال، فيما بينت أن المشروع سيضيف واردات كبيرة كون جميع عوائده ستعود إلى خزينة الدولة.

وقالت الياسري، في تصريح صحفي، إن "مشروع الشركة الوطنية للهاتف النقال يُعد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والفنية العالية، لما له من دور فاعل في تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية"، مشيرة إلى أنه "يمثل أحد المسارات التي اعتمدتها الحكومة في سعيها نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الريع النفطي."

وأضافت الوزيرة، أن "المشروع صُمم وفق فلسفة الاعتماد على الكوادر العراقية"، مبينة أنه "سيتم تعيين المئات من الشباب الخريجين من مختلف الاختصاصات بعد تأهيلهم وتدريبهم لإدارة المشروع في جميع محافظات البلاد، مع إمكانية زيادة العدد، لضمان نشر الكوادر المدربة في عموم المحافظات."

وأشارت الياسري، إلى أن "تدريب الكوادر سيتم عبر التعاقد المزمع مع شركة "فودافون" العالمية، لما تمتلكه من خبرة واسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا".

وبيّنت أن "الشركة الوطنية ستواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، وستعتمد في عملها على تقنيات الجيل الخامس (5G)، التي توفر إنترنت عالي السرعة، وتدعم مجالات الذكاء الاصطناعي، التعليم عن بعد، الصحة الإلكترونية، ومشاريع التحول الرقمي".

وأكدت الوزيرة، أن "الوزارة في طور استكمال التحضيرات اللازمة لإطلاق المشروع قريبًا"، مشددة على أن "هذا المشروع سيوفر البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي في البلاد، وسيسهم في تعزيز التنافس مع شركات الاتصالات الأخرى من خلال تقديم خدمات بجودة عالية وبأسعار مناسبة".

ولفتت إلى أن "المشروع سيضيف واردات كبيرة إلى خزينة الدولة كونه مؤسس من جهات حكومية".