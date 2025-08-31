الأخبار

وزيرة الاتصالات: تعيين مئات الخريجين لإدارة مشروع الشركة الوطنية للهاتف النقال


أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأحد (31 آب 2025)، أنه سيتم تعيين المئات من الشباب الخريجين من مختلف الاختصاصات لإدارة مشروع الشركة الوطنية للهاتف النقال، فيما بينت أن المشروع سيضيف واردات كبيرة كون جميع عوائده ستعود إلى خزينة الدولة.

وقالت الياسري، في تصريح صحفي، إن "مشروع الشركة الوطنية للهاتف النقال يُعد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والفنية العالية، لما له من دور فاعل في تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية"، مشيرة إلى أنه "يمثل أحد المسارات التي اعتمدتها الحكومة في سعيها نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الريع النفطي."

وأضافت الوزيرة، أن "المشروع صُمم وفق فلسفة الاعتماد على الكوادر العراقية"، مبينة أنه "سيتم تعيين المئات من الشباب الخريجين من مختلف الاختصاصات بعد تأهيلهم وتدريبهم لإدارة المشروع في جميع محافظات البلاد، مع إمكانية زيادة العدد، لضمان نشر الكوادر المدربة في عموم المحافظات."

وأشارت الياسري، إلى أن "تدريب الكوادر سيتم عبر التعاقد المزمع مع شركة "فودافون" العالمية، لما تمتلكه من خبرة واسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا".

وبيّنت أن "الشركة الوطنية ستواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، وستعتمد في عملها على تقنيات الجيل الخامس (5G)، التي توفر إنترنت عالي السرعة، وتدعم مجالات الذكاء الاصطناعي، التعليم عن بعد، الصحة الإلكترونية، ومشاريع التحول الرقمي".

وأكدت الوزيرة، أن "الوزارة في طور استكمال التحضيرات اللازمة لإطلاق المشروع قريبًا"، مشددة على أن "هذا المشروع سيوفر البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي في البلاد، وسيسهم في تعزيز التنافس مع شركات الاتصالات الأخرى من خلال تقديم خدمات بجودة عالية وبأسعار مناسبة".

ولفتت إلى أن "المشروع سيضيف واردات كبيرة إلى خزينة الدولة كونه مؤسس من جهات حكومية". 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
