زعيم أنصار الله يتهم إسرائيل باستهداف المدنيين وارتكاب جرائم في العراق وإيران

أكد زعيم جماعة أنصار الله، اليوم الاحد (31 آب 2025)، أن العدو الإسرائيلي يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مشيراً إلى أنه يشكل خطراً على الأمة كلها.

وقال زعيم الجماعة في كلمة متلفزة إن "الضربة الأخيرة للعدو لن تؤثر على موقف بلدنا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي"، مضيفاً أن "العدو الإسرائيلي استهدف ورشة لحكومة التغيير والبناء الخميس الماضي، ما أسفر عن استشهاد مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة".

وأشار إلى أن "رصيد العدو هو الإجرام، وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا والعراق وإيران"، مبيناً أن "كل ما نقدمه في سبيل الله ليس خسارة".

وتابع أن "ما يفعله العدو الإسرائيلي يومياً بفلسطين وغزة من جرائم رهيبة لا بد من اتخاذ موقف بشأنه"، مؤكداً أن "العدو يقترف جرائم تجويع بحق مليوني مسلم في قطاع غزة".