الأخبار

بافل طالباني يؤكد: لا أحد فوق القانون


أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اليوم الأحد (31 آب 2025)، أن لا أحد فوق القانون سواء كانوا أشخاصاً أو مجموعة مليشياوية"، مشيراً إلى أن مصير هؤلاء الذين يعرضون الأمن والاستقرار للخطر يحدد عبر السياقات القانونية وليس من خلال التخمين أو الحملات الإعلامية المضللة.

وأفاد طالباني في بيان بأن "مجموعة مليشياوية خارجة على القانون قامت بتحويل عدد من المناطق السكنية الى معسكرات وثكنات عسكرية، ومن تلك المناطق قامت بمهاجمة القوات الامنية الرسمية التي مهمتها حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الاستقرار في المدينة، وقد عرضت هذه الأفعال حياة المدنيين للخطر، وحاولت التقلیل من شأن مهام تلك المؤسسات الأمنية التي في مقدمتها حماية المجتمع وأفراده". 

وأضاف: "في مثل هذه الأوضاع، من السهل نشر الاخبار والمعلومات غير الصحيحة، فالتنافس بين وسائل الاعلام وفي اغلب الاحيان بدلا من توضيح الأمور الغامضة في مثل هذه الحالات، أصبح هذا التنافس الاعلامي سببا لتضلیل الحقائق بشكل كبير، وهنا يجب أن أقول وبكل وضوح، لا احد فوق القانون سواء كانوا أشخاصا أو مجموعة مليشياوية، ومصير هؤلاء الاشخاص الذين يعرضون الأمن والاستقرار الذي قدمنا في سبيل تحقيقه تضحيات كبيرة، للخطر، ان مصیر هؤلاء الاشخاص يحدد عبر السياقات والطرق القانونية في اطار العملية الديمقراطية، وليس من خلال التخمين والحملات الاعلامية المضللة". 

وتابع إن "جهاز آسايش اقليم كردستان كمؤسسة أمنية قانونية تابعة لحكومة اقليم كردستان ، نشر تقريره الخاص فيما يتعلق بالأحداث من منطلق حماية المصلحة العامة وحماية المواطنين، والتصدي لتلك الحملات الاعلامية، ومهمتنا جميعا ان نفسح المجال امام السلطة القضائیة الفاعلة للقيام بمهامها دون أي تدخل في عملها". 

ودعا "طالباني جميع المؤسسات الاعلامية التابعة لحزبه ألا تذهب الى انتهاج ردة فعل لتضخيم تلك الحملات التي لا معنى لها وتدار من قبل بعض القنوات الاعلامية، نحن لن نهبط الى مثل هذا المستوى، ومهمتنا طرح الحقائق بمسؤولية ومهنية، والحفاظ على ثقة العامة من المواطنين بنا، أولويتنا هي حماية حياة المواطنين وحقوقهم، والدفاع عن سيادة القانون، وقطع الطريق امام من يعتمد على القوة والترهيب وليس على ثقة العامة من المواطنين". 

ودعا أيضاً "السلطة القضائية الى تنفيذ مهامها بالالتزام بمبادئ القانون والعدالة والشفافية، ولتكونوا مطمئنين أن حقوق كل فرد مصانة، ولا يجوز ان تتغلب رغبة مجموعة مليشياوية على تطلعات المواطنين للسلام والوحدة والديمقراطية". 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زعيم أنصار الله يتهم إسرائيل باستهداف المدنيين وارتكاب جرائم في العراق وإيران
بافل طالباني يؤكد: لا أحد فوق القانون
الوقف الشيعي يحذر من عمليات نصب واحتيال بتعيينات وهمية في الديوان
إبعاد 55 مخالفا لقانون الإقامة عبر مطاري النجف والبصرة
العراق يُطلق شركة وطنية جديدة للهاتف النقال بخدمة 5G لإنهاء تدهور قطاع الاتصالات
تفاصيل جديدة حول نظام القبول المركزي الرقمي للعام الدراسي 2025 – 2026
رئيس الوزراء: حجم التبادل التجاري مع تركيا تجاوز الـ20 مليار دولار
وزير الخارجية: الازمة المائية بدأت تنعكس مباشرة على تأمين مياه الشرب
وزارة الداخلية: سبعة محاور أمنية لتأمين حشود الزائرين في سامراء
الشرطة الاتحادية تعلن تفاصيل خطة تأمين زيارة الإمام العسكري (ع)
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك