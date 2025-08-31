الوقف الشيعي يحذر من عمليات نصب واحتيال بتعيينات وهمية في الديوان

حذر ديوان الوقف الشيعي، اليوم الأحد، (31 آب 2025)، من عمليات نصب واحتيال بتعيينات وهمية في الديوان.

وذكر بيان للوقف الشيعي، حذر فيه "من وجود قناة على تطبيق (تيلكرام) مزيفة باسم (ديوان الوقف الشيعي) تقوم بعملية النصب والاحتيال على المواطنين عبر اعلان تعيينات وهمية مقابل أموال تحول الكترونيا الى الجهة المزيفة".

ونوه الوقف الشيعي الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أصحاب النفوس الضعيفة واعتماد الاخبار الصحيحة من المواقع الرسمية للديوان".

وتوعد "بأخذ الديوان الإجراءات القانونية بحق أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية والمحتالة".