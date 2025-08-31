أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن إبعاد 55 مخالفا لقانون الإقامة عبر مطاري النجف والبصرة الدوليين.

وقالت الوزارة في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، قامت مفارز قسم شؤون الإقامة في ميسان، بإبعاد (55) مخالفاً لقانون الإقامة العراقي رقم (76) لسنة 2017 عبر مطاري النجف والبصرة الدوليين".

وأضاف البيان "تؤكد المديرية استمرارها في تتبّع وضبط جميع المخالفين للقانون، واتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم".