العراق يُطلق شركة وطنية جديدة للهاتف النقال بخدمة 5G لإنهاء تدهور قطاع الاتصالات

شهد العراق توقيع عقد إطلاق الشركة الوطنية الجديدة للهاتف النقال، التي ستقدم خدمة الجيل الخامس (5G) في عموم البلاد، برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،

وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة الاستياء الشعبي من الخدمات المتردية لشركات الاتصالات الحالية مثل آسيا سيل، وزين (أثير)، وكورك، التي أثارت امتعاض العراقيين على مر السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن تُحدث الشركة الجديدة نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فالخدمة الجديدة، التي تتيح سرعات إنترنت فائقة واستجابة عالية، ستساهم في:

تحسين جودة الخدمة

ستنهي الشركة الجديدة معاناة المواطنين من ضعف الشبكات والانقطاعات المتكررة.

خلق منافسة حقيقية

سيؤدي دخول لاعب جديد بقوة إلى السوق إلى دفع الشركات الحالية لتطوير خدماتها والارتقاء بها لمستوى يلبي تطلعات المستخدمين.

دعم الاقتصاد الرقمي

ستوفر هذه الشبكة الحديثة بيئة عمل مناسبة للشركات الناشئة والتحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، مما سيعزز من نمو الاقتصاد الوطني.

يُعدّ هذا المشروع خطوة استراتيجية من الحكومة العراقية نحو بناء بنية تحتية رقمية قوية تنهي عقوداً من التردي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتطور التكنولوجي.