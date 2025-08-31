وزارة الداخلية: سبعة محاور أمنية لتأمين حشود الزائرين في سامراء

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أهم مضامين خطتها الخاصة بتأمين زيارة الإمام العسكري (عليه السلام) في ذكرى استشهاده التي تصادف يوم غد الإثنين، مبينة أن الخطة لهذا العام تضمنت سبعة محاور، أربعة منها رئيسة وثلاثة فرعية، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي للوكالة الرسمية، إن "وزارة الداخلية استنفرت جهودها بكافة القطاعات والتشكيلات لتأمين حشود الزائرين في مدينة سامراء المقدسة"، مبيناً أن "القطعات الماسكة للأرض انفتحت لتأمين الخطوط وصولاً إلى مدينة سامراء والمدينة القديمة منذ يوم 24 آب وحتى الآن، كما وصلت التعزيزات والقطعات المساندة لعملية تأمين الزيارة، إضافة إلى تنظيم العمل التنسيقي لإدارة الحشود منذ صباح يوم الجمعة الماضي".

وأضاف أن "جهود وزارة الداخلية مستمرة مع بلوغ ذروة الزيارة اليوم، عبر انتشار القطعات الأمنية والتأمينات اللوجستية والخدمات، حيث تعتمد الخطة في المقام الأول على العمل الاستخباري الدقيق والعمليات الاستباقية".

كما أوضح أن "ما يميز خطة هذا العام عن الخطط السابقة هو انفتاح القطعات بوقت مبكر لتأمين جميع المسارات والمحاور، بعد تقسيم مدينة سامراء إلى سبعة محاور، أربعة رئيسة وثلاثة فرعية، فضلاً عن إجراء مسح ميداني شامل وعمليات استباقية لجميع الخطوط الرابطة والمحافظات وصولاً إلى مدينة سامراء القديمة، وكذلك مرقد السيد محمد بالتوازي مع المرقدين العسكريين".

وتابع أن "جميع قطاعات وزارة الداخلية تشارك في تأمين الزيارة، مع تنسيق عالٍ مع باقي القطاعات من الأمن الوطني والحشد الشعبي وجهاز المخابرات وقيادة عمليات سامراء والشرطة الاتحادية، ولم يقتصر الأمر على الأجهزة الأمنية، بل شمل كذلك الوزارات الخدمية والهيئات المستقلة ومنها هيئة الحج والعمرة التي وفرت باصات للتفويج العكسي، فضلاً عن الحضور الميداني المبكر لوزير الداخلية واجتماعه مع القيادات لتصحيح المسارات ومعالجة السلبيات التي سُجلت في الزيارات السابقة"، منوهاً بأن "خطة هذا العام تميزت بتلافي جميع الإشكالات السابقة".

كذلك، أشار إلى أن "مديرية الدفاع المدني لها جهود بارزة في نشر مفارزها، لاسيما عجلات الاستجابة الصغيرة القادرة على المناورة داخل المدينة القديمة، والتي تنتشر بكثافة قرب المرقدين الشريفين، كما جرى تثقيف المواكب الحسينية على إجراءات الإطفاء وضرورة اقتناء مطافئ الحريق لتلافي الحوادث"، مضيفاً أن "مفارز مكافحة الشائعات وأصدقاء الداخلية والشرطة المجتمعية والعمليات النفسية تشارك جميعها في تأمين الزيارة، والوضع الأمني في مدينة سامراء بمستوى عالٍ".

فيما لفت إلى "وجود جهود احترازية وعمليات استباقية"، مؤكداً أن "الخلايا الاستخبارية مستمرة بعملها على قدم وساق قبل الزيارة وأثناءها وصولاً إلى ذروتها في مدينة سامراء".