الشرطة الاتحادية تعلن تفاصيل خطة تأمين زيارة الإمام العسكري (ع)

أكد قائد منطقة سامراء للشرطة الاتحادية، الفريق الركن أحمد حاتم حميد الأسدي، اليوم الأحد، تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمامين العسكريين فيما أوضح أن هناك انسيابية عالية بنقل الزائرين ولا توجد أي قطوعات داخل المدينة، حيث صرّح الأسدي للوكالة الرسمية، إنه "تم تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام بعد حضور وزير الداخلية داخل مقر قيادة منطقة سامراء ومشاهدته للعرض الخاص بالخطط الأمنية "، مبينا انه "تم تعزيز كافة القطعات من موارد وزارة الداخلية وأيضا دعم كافة الوزارات مثل الكهرباء والصحة والنقل التي توفر عجلات خاصة لنقل الزائرين".

وأضاف ان "هنالك انسيابية عالية في نقل الزائرين ولا توجد أي قطوعات داخل مدينة سامراء"، موضحا ان "الطريق الرابط بين بغداد وسامراء أيضاً لم يتضمن قطوعات، كما تم وضع نقاط تفتيش من قبل المرور للحفاظ على أرواح الزائرين السائرين على الأقدام أو في العجلات الخاصة بهم".

ودعا الأسدي أصحاب العجلات الى "التخفيف من السرعة لتجنب الحوادث"، مؤكدا ان "جميع القطاعات في وزارة الداخلية شاركت بتأمين الخطة الأمنية بالإضافة الى قوات الحشد الشعبي ضمن قاطع المسؤولية".

كما لفت الى أن "هناك تغطية من قبل طيران الجيش والقوة الجوية للمتابعة ومراقبة أي مشبوه، مع نصب جسر عائم من قبل كتيبة هندسة الجيش العراقي ضمن قاطع سامراء "، لافتا الى ان "هنالك تنسيقاً عالياً مع قيادة العمليات المشتركة".

في ذات الصدد، أوضح قائد شرطة صلاح الدين، اللواء مصطفى أحمد حبيب أنه "بالتنسيق مع قيادة منطقة سامراء تم إسناد القطعات بفوج سوات ووحدة حفظ القانون ومفارز نجدة ومرور وK9 وفرق من الدفاع المدني".