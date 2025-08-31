الأخبار

وزارة التربية: مذكرة التفاهم بين العراق واليابان مهمة ونعمل على توسيع تبادل الخبرات الدولية


 

 

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق واليابان مهمة، فيما أكدت العمل على توسيع تبادل الخبرات الدولية، إذ ذكر وكيل الوزارة، مهدي العوادي في كلمة له عقب توقيع مذكرة التفاهم بين العراق واليابان بشأن (تطوير البرامج التعليمية والمضي بمشاريع في مجال التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون)، إن "‏وزارة التربية ومؤسساتها التعليمية من أهم المؤسسات في الدولة العراقية، حيث تعنى من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني اضافة الى كل المؤسسات الأخرى بما فيها صندوق العراق للتنمية".

وأضاف ان "العملية التربوية في العراق مرت بظروف صعبة وهذه الظروف قد جعلتنا دائما ما تكون خططنا للطوارئ وليست للتنمية"، مشيرا الى ان "المذكرة الموقعة بين العراق واليابان مهمة ونتجه بالاتجاه الصحيح".

كما أوضح ان "العراق كانت لديه استراتيجية للتربية والتعليم، لكن اليوم لديه استراتيجية لعشر سنوات نعمل تحت مظلتها"، لافتا الى أن "الملخص الذي اطلعنا عليه من خلال مذكرة التفاهم يحاكي مكونات هذه الاستراتيجية".

وتابع "نحن اليوم نتجه بالاتجاه الصحيح ومؤسساتنا التربوية اليوم بأمسّ الحاجة للخبرات الدولية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
