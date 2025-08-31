وزارة التربية: مذكرة التفاهم بين العراق واليابان مهمة ونعمل على توسيع تبادل الخبرات الدولية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق واليابان مهمة، فيما أكدت العمل على توسيع تبادل الخبرات الدولية، إذ ذكر وكيل الوزارة، مهدي العوادي في كلمة له عقب توقيع مذكرة التفاهم بين العراق واليابان بشأن (تطوير البرامج التعليمية والمضي بمشاريع في مجال التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون)، إن "‏وزارة التربية ومؤسساتها التعليمية من أهم المؤسسات في الدولة العراقية، حيث تعنى من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني اضافة الى كل المؤسسات الأخرى بما فيها صندوق العراق للتنمية".

وأضاف ان "العملية التربوية في العراق مرت بظروف صعبة وهذه الظروف قد جعلتنا دائما ما تكون خططنا للطوارئ وليست للتنمية"، مشيرا الى ان "المذكرة الموقعة بين العراق واليابان مهمة ونتجه بالاتجاه الصحيح".

كما أوضح ان "العراق كانت لديه استراتيجية للتربية والتعليم، لكن اليوم لديه استراتيجية لعشر سنوات نعمل تحت مظلتها"، لافتا الى أن "الملخص الذي اطلعنا عليه من خلال مذكرة التفاهم يحاكي مكونات هذه الاستراتيجية".

وتابع "نحن اليوم نتجه بالاتجاه الصحيح ومؤسساتنا التربوية اليوم بأمسّ الحاجة للخبرات الدولية".