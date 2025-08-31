محافظة صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حيث ذكرت المحافظة في بيان، إن "محافظ صلاح الدين بدر الفحل وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق الأول من أيلول 2025 في محافظة صلاح الدين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام".

كما أضافت المحافظة، أن "القرار يأتي بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين للمشاركة في الفعاليات والمراسم الخاصة بها، ويستثنى من العطلة الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات الوزارية والنهائية في المدارس والجامعات للدور الثاني".