وزير النقل يعلن انطلاق الرحلة التجريبية الأولى للخطوط الجوية بين بغداد وصلالة

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاحد، عن انطلاق الرحلة التجريبية الأولى للخطوط الجوية العراقية بين بغداد وصلالة، حيث ذكر السعداوي في بيان، انه "تم اليوم انطلاق الرحلة التجريبية الأولى للخطوط الجوية العراقية بين العاصمة بغداد ومدينة صلالة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الذي تستضيفه مدينة صلالة".

كما أكد أن "هذه الرحلة تُعدّ خطوة أولى لتفعيل خط جوي جديد بين العراق وسلطنة عُمان"، مبينًا أنها "رحلة عارضة تجريبية تمهيدا للمرحلة الرسمية لافتتاح الخط في 6 من أيلول، بعد استكمال جميع الموافقات النهائية من سلطة الطيران المدني".

‏‏كذلك، أوضح أن "الرحلات المنتظمة ستكون بواقع رحلتين أسبوعياً ، تنطلق من بغداد باتجاه العاصمة مسقط ، فضلاً عن تسيير رحلات من مطار النجف الأشرف نحو مسقط كمرحلة أولى ، فيما تشمل المرحلة الثانية إدراج رحلات من مطار البصرة الدولي باتجاه العاصمة العُمانية".‏

فيما اكد أن "هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي، وتوسيع شبكة الخطوط الجوية العراقية بما يخدم المسافرين، ويعزز مكانة العراق في مجال النقل الجوي".