وزير الداخلية يعلن اتخاذ إجراءات في هور الحويزة لقطع طرق التهريب وتعزيز الأمن

أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات في هور الحويزة لقطع طرق التهريب وتعزيز الأمن، حيث ذكرت وزارة الداخلية في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اطلع اليوم الأحد على الأعمال النهائية الجارية من قبل قيادة قوات الحدود الخاصة بفتح مسار ضمن هور الحويزة الحدودي قرب نقطة الصفر الحدودية ضمن قاطع مسؤولية اللواء العاشر في المنطقة الثالثة قيادة قوات الحدود".

كما أكد الوزير أن "هذا الهور مجاور لأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعد من المناطق المهمة ولا يحتوي على أي مخفر حدودي"، مبيناً أن "قيادة قوات الحدود والجهات الساندة لها وبدعم من وزارة الداخلية تعمل على إنشاء سدة ترابية لمسافة 51 كم وسيتم إنشاء مخافر حدودية عليها، الأمر الذي سيكون عاملاً مهماً في قطع طرق التهريب ومنها المخدرات بين البلدين وسد هذه الثغرة بشكل كامل".

وأضاف أن "هناك جهداً متواصلاً ليلاً ونهاراً رغم الظروف الجوية القاسية لإكمال إنشاء هذه السدة على طول الشريط الحدودي"، مثمناً "الجهود التي تبذل في هذه المنطقة الحيوية لتعزيز واقع الأمن والاستقرار فيها".