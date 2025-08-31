الأخبار

وزير الداخلية يعلن اتخاذ إجراءات في هور الحويزة لقطع طرق التهريب وتعزيز الأمن


 

 

أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات في هور الحويزة لقطع طرق التهريب وتعزيز الأمن، حيث ذكرت وزارة الداخلية في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اطلع اليوم الأحد على الأعمال النهائية الجارية من قبل قيادة قوات الحدود الخاصة بفتح مسار ضمن هور الحويزة الحدودي قرب نقطة الصفر الحدودية ضمن قاطع مسؤولية اللواء العاشر في المنطقة الثالثة قيادة قوات الحدود".

كما أكد الوزير أن "هذا الهور مجاور لأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعد من المناطق المهمة ولا يحتوي على أي مخفر حدودي"، مبيناً أن "قيادة قوات الحدود والجهات الساندة لها وبدعم من وزارة الداخلية تعمل على إنشاء سدة ترابية لمسافة 51 كم وسيتم إنشاء مخافر حدودية عليها، الأمر الذي سيكون عاملاً مهماً في قطع طرق التهريب ومنها المخدرات بين البلدين وسد هذه الثغرة بشكل كامل".

وأضاف أن "هناك جهداً متواصلاً ليلاً ونهاراً رغم الظروف الجوية القاسية لإكمال إنشاء هذه السدة على طول الشريط الحدودي"، مثمناً "الجهود التي تبذل في هذه المنطقة الحيوية لتعزيز واقع الأمن والاستقرار فيها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظة صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين
وزير النقل يعلن انطلاق الرحلة التجريبية الأولى للخطوط الجوية بين بغداد وصلالة
وزارة الصحة تعلن شمول جميع حالات زرع الكلى بالضمان الصحي
الأمن الوطني يعلن القبض على 54 متهماً بالإرهاب خلال شهر آب
وزير الداخلية يعلن اتخاذ إجراءات في هور الحويزة لقطع طرق التهريب وتعزيز الأمن
الجهد الخدمي: انطلاق مشاريع خدمية تشمل قطاعات مختلفة في ميسان
بافل الطالباني يستقبل رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري
بافل طالباني يُنتخب رئيساً للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي
دخول قطعات عسكرية الى محافظة ميسان
الامانة العامة للمزارات الشيعية في العراق تصدر بيانها بخصوص مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك