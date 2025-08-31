الجهد الخدمي: انطلاق مشاريع خدمية تشمل قطاعات مختلفة في ميسان

أعلن فريق الجهد الخدمي في محافظة ميسان، اليوم الأحد، انطلاق مشاريع خدمية شملت قطاعات مختلفة، حيث ذكر رئيس فريق الجهد الخدمي في ميسان، يعقوب يوسف للوكالة الرسمية، إنه "بناء على توجيه رئيس الوزراء، باشرت الفرق الهندسية في محافظة ميسان، تنفيذ أعمال الجهد الخدمي لشمول المناطق المحرومة بالمشاريع الخدمية الأساسية، وذلك استناداً إلى القرار (350) الخاص بتأهيل هذه المناطق".

كما أوضح، أن "الأعمال تشمل مختلف القطاعات الحيوية من بينها التربية والصحة والكهرباء والماء والمجاري، إضافةً إلى أعمال التبليط والطرق والأرصفة، بما يغطي جميع مناطق المحافظة من شرقها إلى غربها وصولاً إلى القرى النائية المشمولة بالقانون".

فيما لفت الى أن "الأعمال تُنفذ وفق المواصفات الفنية العامة وتحت رقابة ميدانية مشددة من قبل الجهات المختصة لضمان تطبيق المعايير المعتمدة"، مؤكداً أن "محافظة ميسان ستشهد طفرة نوعية في مستوى الخدمات والبنى التحتية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين في عموم المناطق".