بافل طالباني يُنتخب رئيساً للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي

اختُتمت، اليوم السبت (30 آب 2025)، أعمال مؤتمر السليمانية للتحالف الديمقراطي في العالم العربي والتحالف التقدمي، الذي استمر لمدة أربعة أيام في مدينة السليمانية.

وجرى خلال المؤتمر، انتخاب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، رئيساً للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي للدورة الحالية. كما جرى انتخاب فريال عبدالله، القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيسة لاتحاد المرأة (شيهانة) في التحالف الديمقراطي.

ويضم التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي 20 حزباً وحركة من بلدان عربية وأخرى، فيما يضم التحالف التقدمي العالمي، الذي تأسس عام 2013، نحو 135 حزباً وحركة من مختلف قارات العالم.