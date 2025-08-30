مجلس الخدمة يعلن اسماء وجبة جديدة من المتقدمين للتعيين

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، أسماء الوجبة الـ17 من المتقدمين للتعيين.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس الخدمة أعلن أسماء الوجبة الـ17 من المتقدمين بعد تدقيقها"، داعياً جميع المتقدمين الى "مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه، مؤكداً ان باقي القوائم ستعلن تباعا".

وأشار البيان، إلى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي مستمر بإرسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعمل التقاطع الوظيفي".