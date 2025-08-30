القبض على 9 متهمين إثر مشاجرة عشائرية في المثنى

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت (30 آب 2025)، أن قسم شرطة قضاء الخضر تمكن من إلقاء القبض على (9) متهمين إثر مشاجرة عشائرية في القضاء.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "بتوجيه من قائد شرطة محافظة المثنى اللواء حسن كاظم اعبيد، وبإشراف مباشر من معاون قائد الشرطة ومدير قسم شرطة قضاء الخضر، وبمشاركة قوة من الوحدة التكتيكية الخاصة وقوة من قسم مكافحة الإجرام ومفرزتي مكافحة المتفجرات والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، نفذت القوات الأمنية واجباً في قضاء الخضر – منطقة الحصية إثر مشاجرة عشائرية وقعت اليوم".

وأضافت أن "الواجب أسفر عن إلقاء القبض على (9) متهمين من طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد (406، 413، 432) من قانون العقوبات العراقي".