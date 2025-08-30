خلية الإعلام الأمني تنفي مزاعم استهداف عنصر أمني من قبل داعش

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت (30 آب 2025)، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بقتل أحد عناصر الأجهزة الأمنية.

وذكرت الخلية في بيان ، أن "المزاعم المتداولة عارية تماماً عن الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة"، موضحة أن "الحادثة تتعلق بقيام عناصر إرهابية تابعة للتنظيم، قبل أكثر من أربعين يوماً، باختطاف أحد رعاة الأغنام في المنطقة الواقعة بين الجزيرة والأنبار، وهو مواطن مدني لا ينتمي إلى أي من المؤسسات الأمنية أو العسكرية".

وأضافت أن "عملية الخطف جاءت بعد وشاية من أحد المتعاونين مع التنظيم الإرهابي، حيث تمكنت الأجهزة الاستخبارية، من خلال متابعة دقيقة، من تحديد هوية هذا الشخص وإلقاء القبض عليه".

وأكدت الخلية أن "المواطن المختطف، وإن لم يكن من منتسبي الأجهزة الأمنية، إلا أن دمه عزيز وغالٍ كما هي دماء جميع أبناء شعبنا، ولن نسمح بأن تُمس كرامتهم أو تُهدر دماؤهم دون رد رادع"، مشيرة إلى أن "الإجراءات القانونية اتخذت بحق المتعاون مع داعش وفق الأطر القضائية المعتمدة، وسيتم إنزال أقصى العقوبات به ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن والتعاون مع الإرهاب".

ودعت خلية الإعلام الأمني وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة الرأي العام أو النيل من الأمن والاستقرار".