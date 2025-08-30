التربية تؤكد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية يوم الإثنين المقبل

اكد وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، على موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية يوم الإثنين المقبل.

ووجه الجبوري في كلمة له خلال تفقد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي، "الادارات المدرسية باستكمال جميع التحضيرات وتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة في عام دراسي جديد يحمل آمالًا وطموحات متجددة".

وتابع، انه "لم نجري اي تغييرات على موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية وسيكون يوم الإثنين المقبل".