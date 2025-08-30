نزاع عائلي شرق الفلوجة يتحول لمأساة

تحوّل نزاع عائلي اندلع في أحد الأزقة السكنية شرق قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، اليوم السبت (30 آب 2025)، إلى مأساة كبيرة بعد سقوط ثلاثة أشقاء ضحايا وإصابة أربعة آخرين من العائلة نفسها.

وقال مصدر مطلع إن “الخلاف العائلي تطور سريعاً إلى استخدام السلاح، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشقاء على الفور وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة”، مشيراً إلى أن “القوات الأمنية سارعت إلى تطويق المكان وبدأت بعمليات تعقب لمطلقي النار”.

وأضاف المصدر أن “جثث الضحايا نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما يتلقى المصابون العلاج في طوارئ المستشفى”، مؤكداً أن “الوضع الأمني تحت السيطرة ولم تُسجل أي ردود فعل إضافية حتى الآن”.