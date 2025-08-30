الأخبار

مباحثات هاتفية بين السوداني وماكرون حول ملفات متعددة وتحذير من مخاطر حرب جديدة


تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار السوداني وفق بيان لمكتبه إلى "الجهود التي تجريها الحكومة بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي في بغداد لبحث قضايا المنطقة، مؤكداً أهمية الزيارة المرتقبة لماكرون إلى بغداد، كما جدّد تقدير العراق للموقف الفرنسي المبدئي من القضية الفلسطينية، وشدد على أن الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية تمثل سابقة خطيرة تزيد من تعقيد الوضع الدولي، وتضع النظام العالمي أمام تحديات حقيقية".

وأكّد رئيس مجلس الوزراء أن "العراق يركّز على التنمية الاقتصادية، بما يمتلكه من دور بنّاء في المنطقة، وحذَّر من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقراها، مشدداً على الاستعداد للعمل مع فرنسا وسائر الشركاء، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، لتفادي الانزلاق إلى مواجهة جديدة، وسيتخذ العراق كل ما يلزم من خطوات تصبّ في مصلحته الوطنية، وتخدم هدف منع الحرب، من خلال الحوار المبني على أسس القانون الدولي".

من جانبه، أشاد ماكرون "بمستوى الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، وبجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار البلاد، مؤكداً اعتزاز فرنسا بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ورغبتها في مواصلة دعم العراق، كما جرى التباحث بشأن زيارته المقررة إلى بغداد، معبّراً عن تطلعه إلى أن تحقق الزيارة أهدافها العملية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عبدالکريم خلف: المقاومة الفلسطينية تمتلك بندقية تعادل كتيبة!
السوداني يوجه بتخصيص مساحات نظامية للباعة المتجولين وأصحاب المحال التي ازيلت
مجلس الخدمة يعلن اسماء وجبة جديدة من المتقدمين للتعيين
القبض على 9 متهمين إثر مشاجرة عشائرية في المثنى
الشيخ قيس الخزعلي يعزي السيد الحوثي باستشهاد كوكبة من القادة وعلى رئيس الحكومة اليمنية
اندلاع "حريق حشائش" جنوبي بغداد والدفاع المدني يفرض السيطرة
خلية الإعلام الأمني تنفي مزاعم استهداف عنصر أمني من قبل داعش
السوداني يزور الموصل الاثنين القادم لافتتاح الجامع النوري وكنيستي الساعة والطاهرة
التربية تؤكد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية يوم الإثنين المقبل
نزاع عائلي شرق الفلوجة يتحول لمأساة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك