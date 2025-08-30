السوداني يوجه بتوفير متطلبات انجاز تمثال الجواهري لنصبه في شارع أبي نؤاس

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتوفير متطلبات انجاز تمثال الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري لنصبه في شارع أبي نؤاس وسط بغداد.

وذكر بيان لمكتبه، أن "السوداني استقبل النحات المعروف نداء كاظم، وأكد قيمة مدارس الفن العراقي وأثرها البارز في الحركة الفنية، عربياً وعالمياً، مشيراً إلى حرص الحكومة على دعم الفنون بمختلف مجالاتها، وبما يعزز حضورها في الواقع الثقافي والاجتماعي".

وفي ما يخصّ الاهتمام برواد الثقافة والأدب في العراق، وجّه رئيس مجلس الوزراء "بتوفير كل متطلبات إنجاز تمثال الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري؛ من أجل نصبه في (شارع أبي نواس)، تقديراً من الحكومة لأهمية الجواهري ودوره في الحياة الثقافية العراقية".