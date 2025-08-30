توافد آلاف المعزين لمدينة سامراء، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)

تخيّم أجواء الحزن، أروقة العتبة العسكرية في مدينة سامراء، فيما تغطي جدرانها اللافتات والرايات السوداء، وذلك مع حلول ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، حيث أعلنت "العتبة العسكرية" عن بدء كوادرها الفنية من خدام العتبة بنشر معالم الحزن واللافتات السوداء التي خُطت عليها عبارة الحزن والأسى، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكري (عليه السلام)، الموافق للثامن من شهر ربيع الأول الجاري.

كما تشهد مدينة سامراء المقدسة منذ عدة أيام، توافداً لحشود كبيرة من الزائرين ومواكب خدمية لإحياء هذه المناسبة، عند مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) لتقديم العزاء.

كذلك، وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قبل أمس الخميس (28 آب 2025) بتنفيذ خطة استخبارية على جميع محاور زيارة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري في سامراء المقدسة، وتسهيل حركة الزائرين ومنع أي قطوعات للطرق.