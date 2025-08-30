حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من منتصف الأسبوع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وتقلبات في درجات الحرارة، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط خلال النهار (30-40) كم/س مُسببة تصاعد الغبار في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".

وتابع، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 41، الأنبار 42، السليمانية 43، أربيل ونينوى وكربلاء المقدسة وديالى والديوانية والنجف الأشرف 44، بغداد وكركوك وصلاح الدين وواسط وبابل والمثنى 45، ذي قار 47، ميسان والبصرة 48".

كما أضاف، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً صيفياً مع ظهور السحب في المنطقة الجنوبية من البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في المنطقة الجنوبية (30-40) كم/س مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرار مقاربة لليوم السابق، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".

فيما لفت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً صيفياً مع ظهور بعض السحب في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرار تنخفض قليلاً"، وأن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً صيفياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق العراق".