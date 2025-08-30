صحة كردستان تعلن تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في دهوك

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في محافظة دهوك. وقال بيان لصحة الإقليم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "تم تسجيل اصابة جديدة بمرض الحمى النزفية لرجل يبلغ من العمر 43 عاما يعمل قصاباً في قضاء سيميل التابع لمحافظة دهوك ، وكان على اتصال مباشر بحيوانات مصابة، ويخضع حاليا للمراقبة الطبية وتلقي العلاج"، فيما دعت صحة الاقليم المواطنين الى "اتباع الإرشادات الصحية في حال الاشتباه بأعراض مرضية على الحيوانات، وإبلاغ الفرق البيطرية المختصة، فضلا عن ضرورة مراجعة مربي الحيوانات والمتعاملين مع منتجاتها للمستشفيات فوراً في حال ظهور أية أعراض مرضية".

وتابع أنه "وبعد ظهور عدة حالات مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في إقليم كردستان ووصولها إلى المستشفى ومتابعتها وإجراء الفحوصات اللازمة للمشتبه بإصابتهم هذا العام، تم تشخيص وتأكيد تسع حالات فقط، توفيت منها حالتان بسبب ظروف صحية خطيرة، بينما شُفيت الحالات الأخرى تماماً وغادرت المستشفى".