امام جمعة النجف يثمن التوجه لإقرار مدونة الأحكام الجعفرية ويدعو إلى الحكومة إلى معالجة جفاف بحر النجف

ثمّن امام وخطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي إقرار مدونة الأحكام الجعفرية مقدماً شكره إلى



الوقف الشيعي وللبرلمان بهذا الصدد ، داعياً في جانب آخر الإدارة المدنية والحكومة المركزية إلى معالجة جفاف بحر النجف.

جاء ذلك في الخطبة السياسية التي أُلقيت اليوم في النجف الأشرف.

وبصدد لائحة الأحكام الجعفرية قال السيد القبانجي:

الوقف الشيعي قدم لائحة إلى البرلمان طالب فيها إقرار لائحة الأحكام الشرعية الجعفرية خلال ثلاثين يومًا سيتم العمل بها، وهي خطوة جيدة نأمل التصويت عليها.

هنا نوجه الشكر للوقف الشيعي والبرلمان.

وفي قضية بحر النجف قال : بحر النجف حيث يتعرض إلى جفاف كبير والتعرض لخطر بيئي نرجو من الإدارة المدنية والحكومة المركزية معالجة هذه المشكلة.

وفي شأن معتقلين عراقيين في السعودية : هناك عشرات المعتقلين العراقيين في السعودية، وقد تدخلت الآن الخارجية العراقية لإطلاق سراح هؤلاء. ونحن نقول: نطالب بإحالتهم إلى القضاء العراقي إذا كانوا مجرمين وإطلاق سراحهم إذا لم يثبت عليهم أية جريمة.

وفي الشأن الخارجي استنكر قيام مرشحة أمريكية بحــرق القرآن ، وقال السيد القبانجي "نحن نعتقد أن هذا العمل هو إعلان حرب ثقافية حضارية ضد الإسلام، وهذا هو شعور بالهزيمة وشعور بأن الإسلام الحضارة البديلة القادمة للعالم.

وفي شأن غزة : اعتبر خطيب جمعة النجف، تهديد إسرائيل باجتياح غزة وبدعم من الدول الكبرى، عدوانا ضد العالم الإسلامي وخرقا لوقف إطلاق النـار./