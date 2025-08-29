اعتقال 3 متهمين اثنان منهم بحوزتهما صكوك مزورة في رصافة بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة ، اليوم الجمعة (29 آب 2025)، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين اثنان منهم بحوزتهما صكوك مزورة.

وذكرت القيادة في بيان أن "مفارز قسم شرطة الصدر الثالث وبالاشتراك مع دوريات نجدة الصدر الثالث والقوة الماسكة للأرض، تمكنت من القبض على أحد الأشخاص وضبط بحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة سبع قصور".

وأضاف البيان، أن "مفارز فوج طوارئ الرصافة الرابع بإسناد مركز شرطة الوزيرية ومفارز الاستخبارات، نفذت عملية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما (7) صكوك مزورة"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة مع المضبوطات لاستكمال التحقيق".