جبهة الوسط والجنوب توقف تعيين السفراء مؤقتاً

أعلنت جبهة نواب الوسط والجنوب ، اليوم الجمعة (29 آب 2025)، إيقاف تعيين السفراء بشكل مؤقت.

وذكر مجموعة من النواب في بيان أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بمخاطبة رئاسة الجمهورية لغرض عدم إصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بتعيين سفراء المحاصصة، إلى أن ترد إجابات هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة ووزارة التعليم العالي بشأن صحة صدور الوثائق الدراسية وسلامة موقفهم من قضايا الفساد وقضايا الإرهاب".

وأكد البيان أن "استمرار الجبهة في متابعة الطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن هذا الموضوع".

والأربعاء الماضي، اعتبرت بعض الكتل النيابية، التصويت على قائمة السفراء الأخيرة، مخالفة دستورية "صارخة" لعمل البرلمان ونظامه، فيما وصفت قائمة السفراء بـ"قائمة العوائل"، مشيرة إلى أن التصويت على القائمة تم بشكل "مباغت".